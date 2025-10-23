ETV Bharat / bharat

EXPLAINER: ಕೃತಕ ಮಳೆ ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ?: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೃತಕ ಮಳೆ ಎಂದರೇನು?

ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಈ ಕೃತಕ ಮಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 3:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ : ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಕಂಡಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ಲಾನ್ (GRAP)ನಂತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ : ಅದಾಗ್ಯೂ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ, ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Environment Minister inspecting the plane for artificial rain
ಕೃತಕ ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ((ETV Bharat))

ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು. ಹೊಗೆ ವಿರೋಧಿ ಗನ್‌ಗಳು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ, ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಮಳೆ ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

An aircraft engaged in cloud seeding
ಕೃತಕ ಮಳೆ (ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ : ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

Artificial Rain
ಕೃತಕ ಮಳೆ (ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)

ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಡಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮೋಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Artificial Rain
ಕೃತಕ ಮಳೆ (ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಎಪಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ : ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಕೃತಕ ಮಳೆ ಸಹಕಾರಿ : ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI) 500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೃತಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಪಿಎಂ ಮಟ್ಟ, ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೀನ್‌ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತಕ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ : ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಎಂಬ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನಂತಹ ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳು, ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲ - ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು ಮೋಡಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅದು ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹನಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಎಂದರೇನು? : ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಯೋಡೈಡ್ (AgI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೋಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೃತಕ ಮಳೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಐಸ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಮಳೆ ಮೋಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್‌ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ: ಹೈಗ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇಸಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ.

ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ? : ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (AQI) 300 ರಿಂದ 189 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ AQI ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ; ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ!

TAGGED:

DELHI NCR POLLUTION NEWS
DELHI POLLUTION ON DIWALI
DELHI NCR POLLUTION AFTER DIWALI
ARTIFICIAL RAIN
DELHI NCR POLLUTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.