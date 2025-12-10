ಪತಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಪತ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ: 11 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ!
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು 11 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿವೆ.
Published : December 10, 2025 at 8:21 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್): 'ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ದಂಪತಿ ಊಟಕ್ಕೇ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಶುರುವಾದ ಜಗಳ 11 ವರ್ಷಗಳ ಅನುರೂಪದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಡಿದುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ತಾಣವಾದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಮೂಲಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ದಂಪತಿಯಾದ ಇವರು 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿಯು ಊಟದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಇದು ಪತಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿತ್ತು.
ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಪತ್ನಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಪತಿಯು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪದಾರ್ಥದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಆಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಕೌಟುಂಬಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ದಂಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಪತ್ನಿಯು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠವು ಆಕೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
73 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ 69ರ ಪತಿ: ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 73 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ 69 ವರ್ಷದ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ 43 ವರ್ಷ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಪತಿಯು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ 3.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. 2006 ರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ನಂತರ, ಪತಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೂ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
