ETV Bharat / bharat

ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ; ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಅಂತಿಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್

ದುಬೈ ಏರ್‌ಶೋದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾದ ಪಟಿಯಾಲ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಅಫ್ಶಾನ್ ಅಕ್ತರ್ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ
ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಅಫ್ಶಾನ್ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 23, 2025 at 10:37 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಂಗ್ರಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ದುಬೈ ಏರ್‌ ಶೋ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಿಯಾಲ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ನಿ ಹಾಗು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಫ್ಶಾನ್ ಅವರು ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

34 ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ನಮಾಂಶ್ ವಾಯುಸೇನೆಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಅಫ್ಶಾನ್ ಕೂಡಾ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ದಂಪತಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಆರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ.

ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಓದಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಪಂಕಜ್ ಚಡ್ಡಾ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನಮಾಂಶ್ ಅವರ ಪಟಿಯಾಲ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮದವ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಂಶ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಂತಿದ್ದವರು. ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ. ಇಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ನಮಾಂಶ್ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್
ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ (IANS)

ದುಬೈ ಏರ್‌ಶೋ: ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್‌ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ದುಬೈ ಏರ್​ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದುಬೈ ಏರ್‌ಶೋದಲ್ಲಿ 150 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು 1,48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೊಂಬಾರ್ಡಿಯರ್, ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಎಂಬ್ರೇರ್, ಥೇಲ್ಸ್, ಏರ್‌ಬಸ್, ಲಾಕ್‌ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಡಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈ ಏರ್‌ಶೋದಲ್ಲಿ HAL ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಪೈಲಟ್​ ದುರ್ಮರಣ

ಸುಲೂರು ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಂಗ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ ನಮಾಂಶ್​ ಸ್ಯಾಲ್​ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ

Last Updated : November 23, 2025 at 10:44 PM IST

TAGGED:

FAREWELL TO WING COMMANDER SYAL
TEJAS CRASH
DUBAI AIRSHOW
ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತ
WING COMMANDER SYAL CREMATED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಲ್ಕು ದೇಶ, 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣಹದ್ದು

ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್: ಸೇವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.