ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪತಿಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ 3 ದಿನ ಕಳೆದ ಪತ್ನಿ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 7:36 PM IST
ಖಗಾರಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಖಗಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೌರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮನು ಸಾಹ್ ಎಂಬವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲೂ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶವದಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪುರಸಭೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ: "ಮನು ಸಾಹ್ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವೂ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಮರಣಾ ನಂತರವೂ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಖಗಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಧು ಕಮಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಶವದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜು ಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮನು ಸಾಹ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಖಗಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೌರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು" ಎಂದರು.
ಮಗನಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: ಮನು ಸಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗನಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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