ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿ, ಅಪರಿಚಿತರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪತಿ ಬಂಧನ: ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ತರಕಾರಿ ಚೀಲ!
ಗಂಡನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ತರಕಾರಿ ಚೀಲವೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 12:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಪರಿಚಿತರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಂಡನಿಂದಲೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಈತ ಬಿಹಾರದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸುಪಾರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? ತರಕಾರಿ ಚೀಲ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವೇನು? : ಮೇ 30ರಂದು ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಡಿಎ ಬೊಲ್ಲಾರಂ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪತಿಯೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಚೀಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ದೇವಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಡಿಎ ಬೊಲ್ಲಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇ 30ರ ಸಂಜೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಐಡಿಎ ಬೊಲ್ಲಾರಂ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ, ಅವರ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತ್ತು. ಅನಿಲ್ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪೊದೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದರು. ಭಯಭೀತರಾದ ಅನಿಲ್ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅನಿಲ್ ಮುಂದೆಯೇ ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅನಿಲ್ ನೀಡಿದ ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಬಿಸಿತ್ತು. ಅನಿಲ್ ಅವರ ನಡುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ಗೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ನಡೆಯು ಅವರೇ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.
ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತರಕಾರಿ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅಪರಿಚಿತರು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಕೂಗಲಿಲ್ಲವೇ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಡಾಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯವು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಿಲನೇ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈತ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಬಿಹಾರದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
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