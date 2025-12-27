ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಶವ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪಾಠ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್: ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕೊಂದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಟವಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
Published : December 27, 2025 at 10:13 PM IST
ನಾಗಕರ್ನೂಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ತನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಗಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಚಂಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಕೊಲೆಯಾದವವರು. ಪದ್ಮಾ ಬಂಧಿತ ಪತ್ನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಅಚಂಪೇಟ್ನ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪದ್ಮಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪುಂತಲ ಮಂಡಲದ ಬುಟ್ಟುಕಡಿಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾಚಾರಂ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಅಚಂಪೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ: ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಉಪ್ಪನುಂತಲ್ ಮಂಡಲದ ತಾಡೂರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರತ್ವಾವತ್ ಗೋಪಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪದ್ಮಾಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪತ್ನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಳು.
ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಪತಿ ಕೊಲೆ: ರಾತ್ರಿ ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಪದ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ ಆತನ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪತಿಯನ್ನು ಮಚಂದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದ. ಪದ್ಮಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಏನೂ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆಗ ಮಾಲೀಕರು, ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅತ್ತಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅದ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಸಹ ಆಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಳು. ಗಂಡನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪದ್ಮಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
