ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಪತ್ನಿ!
ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ಪತಿಯು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು.
Published : June 28, 2026 at 2:21 PM IST
ಸಾಂಗ್ಲಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ವಿಶ್ರಂಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಪತ್ ಮಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಪತಿಯನ್ನು ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆ(28) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ದೀಪಕ್ ಅಜ್ಮಾನೆ(23) ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳು.
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪತಿಯ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯು, ಬಳಿಕ ಆತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಜೆ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅಜ್ಮಾನೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ರಂಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಬಾಪತ್ ಮಾಲಾ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ವಿಶ್ರಂಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ, ಪತ್ನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಆನಂದ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಮೃತ ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಜೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನವೂ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿಯಕರ ದೀಪಕ್ ಅಜ್ಮಾನೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಪಲ್ಲವಿ, ಆತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆನಂದ್ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಆನಂದ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆನಂದ್ನನ್ನು ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ದೀಪಕ್ ಅಜ್ಮಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೀಪಕ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಆನಂದ್ ಪತ್ನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ನಡುವೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ರಂಬಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಭಲೇರಾವ್, "ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ಜೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೀರು ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಮೃತರ ಪತ್ನಿಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಬಳಿಕ, ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಜೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ದೀಪಕ್ ಅಜ್ಮಾನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆನಂದ್ ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಇದರಿಂದ ರೋಸಿಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಲ್ಲವಿ ಸರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ದೀಪಕ್ ಅಜ್ಮಾನೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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