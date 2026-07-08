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ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ: ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಪತಿಯನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್​ ಬಳಸಿ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ!

ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಪತ್ನಿಯೇ ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

WIFE KILLS HUSBAND
ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಪತಿ, ಕೊಲೆಯಾದ ಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 3:52 PM IST

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ನಿಜಾಮಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಆತ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದುಬೈನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ, ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಪತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್​ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಪತಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಪತಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಪಾಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ನೈಲ್ಕಲ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಶಾಂತ್, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಲ್ಮಲ್ ಮೂಲದ ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಬರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಈತ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವೆಂಕಟಸಾಯಿಗೂ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಪತಿ ದುಬೈನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್​ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಸಾಯಿಯ ನೆರವು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ವಿಷದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ, ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಸಾಯಿಸಿ ಆತನೇ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ದುಬೈನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಶಾಂತ್​​ನನ್ನು ವೆಂಕಟಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿದ್ದಳು.

ಬಳಿಕ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ನನ್ನು ಟೆರೇಸ್​ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಏರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್​​ ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್​ನನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪತಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಟೆರೇಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಮೃತರ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್​ಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ನಾವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಐ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

HUSBAND KILLED BY WIFE
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TOILET CLEANER
ಪತಿ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ
WIFE KILLS HUSBAND

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