ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 90 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 3.2 ಕಿಮೀ ನಡೆದ ಸೊಸೆ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕುನಿಯಾ ಎಂಬ ಪರಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾಝಿ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು.
Published : May 26, 2026 at 8:46 PM IST
ಸರ್ಗುಜಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 90 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಮನಕಲಕುವ ದೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಅತ್ತೆ - ಸೊಸೆಯ ಕಥೆ: ಅಂಬಿಕಾಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೈನ್ಪಾಟ್ನ ನರ್ಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕುನಿಯಾ ಎಂಬ ಪರಾ (ಪ್ರದೇಶ)ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾಝಿ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಮದಾಪುರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸೊಸೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದುಬಂದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರರು ಇದುವರೆಗೆ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ 90 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ಮಗಳು ಕಟ್ಘೋರಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಸೆ ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ತನ್ನ 90 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಸೆ ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ನನಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು, ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸಂಜೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವೃದ್ಧೆಯ ಸೊಸೆ ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ eKYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವೃದ್ಧೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ (₹1,500) ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಯಿತು ಎಂದು ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ eKYC ನವೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ eKYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೃದ್ಧೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ವೃದ್ಧರ eKYC ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
