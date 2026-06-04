ETV Bharat / bharat

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಮೋದಿ - ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಮಧ್ಯ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು?

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ನಡುವಣ ಗುರುವಾರದ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.

Why Venezuela Mineral Wealth Matters For India Critical Minerals Strategy
ಮೋದಿ - ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಭೇಟಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 8:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳು, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ - ಸಮೃದ್ಧ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ನಡುವಣ ಗುರುವಾರದ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು, ಕೋಲ್ಟನ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಪಾರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನವದೆಹಲಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

Why Venezuela Mineral Wealth Matters For India Critical Minerals Strategy
ಗುರುವಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. (IANS)

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೂರ್ವ) ರುದ್ರೇಂದ್ರ ಟಂಡನ್, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ - ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಖನಿಜಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಕೋಲ್ಟಾನ್ (ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋಬಿಯಂನ ಮೂಲ), ನಿಕಲ್, ತಾಮ್ರ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Why Venezuela Mineral Wealth Matters For India Critical Minerals Strategy
ಗುರುವಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. (IANS)

ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದಕ್ಷಿಣ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ -ಸಮೃದ್ಧ ಒರಿನೊಕೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು, ಕೋಲ್ಟಾನ್, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅರೆವಾಹಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖನಿಜ ಸಮೃದ್ಧ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಬಂಧ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Why Venezuela Mineral Wealth Matters For India Critical Minerals Strategy
ಮೋದಿ - ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಭೇಟಿ (IANS)

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾನಿಜ್ ಬಿದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KABIL) ನಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪೂರೈಕೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ, ಇದು ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಟಾನ್, ಇದು ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋಬಿಯಂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Why Venezuela Mineral Wealth Matters For India Critical Minerals Strategy
ಮೋದಿ - ರೊಡ್ರಿಗಸ್​ ಭೇಟಿ (IANS)

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯೋಬಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಲ್ಟಾನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್-ಹೊಂದಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದು.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ - ಹೊಂದಿರುವ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

EV ಮೋಟಾರ್ಸ್​ , ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್​ , ನಿಖರ-ನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ ಪಿಜಿಗುವಾಸ್ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾತ್ರ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, EVಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಪೂರೈಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ವಾಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ರೈಲ್ವೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡೂ ಖನಿಜಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆಯಾಗದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಭರಣ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮೀಸಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಹಕಾರವು ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ವಜ್ರ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರತ್‌ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಬಹುಪಾಲು ಒರಟು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಜ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವು ಪರಿಶೋಧನೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ

ಸೌರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಸಾಧನೆ; ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​​ ಜೋಶಿ

TAGGED:

CRITICAL MINERALS STRATEGY
PM MODI
DELCY RODRíGUEZ
INDIA VENEZUELA PARTNERSHIP
WHY VENEZUELA MINERAL WEALTH MATTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.