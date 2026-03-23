ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ BRICS ನಾಯಕತ್ವ ಬಳಸದ ಭಾರತ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
By PTI
Published : March 23, 2026 at 3:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ. 'ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ವಿಶ್ವಗುರು' ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತ ಈ ವರ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್+ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮೋದಿ ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.
The 18th annual BRICS+ Summit will take place in New Delhi under India’s Presidency later this year.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 23, 2026
Brazil, Russia, India, China, South Africa, Argentina, Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, Iran, and UAE are members.
Why is the self-styled Vishwaguru not advancing the Summit to…
ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ + ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ತಣಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಬಹುದು. ಗೊಂದಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜಿ-20 ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್+ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರೂರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಧಃಪತನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕದನವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ಇಂದಿಗೆ 23ನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ.
