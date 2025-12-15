ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಪದಗ್ರಹಣ: ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನೇಮಕ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಐದು ಬಾರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ 45 ವರ್ಷದ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್, ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲುವಂತಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾಯಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾ ಮೂಲದ ನಿತಿನ್, ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ನಿತಿನ್: ವಿನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವ, ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿತಿನ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರಮಶೀಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅವಧಿಗೆ ಸಚಿವರು ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬದಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ನಿತಿನ್? ; ನಿತಿನ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಬಿನ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಈ ನಬಿನ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಸಾದ್. 2006 ರಲ್ಲಿ ನಬಿನ್ ನಿಧನರಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು 'ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್' (ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ XII ಬೋರ್ಡ್) ಪಾಸ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಿತಿನ್ ಆಗಿನ ಪಾಟ್ನಾ (ಪಶ್ಚಿಮ) - ಈಗ ಬಂಕಿಪೋರ್ - ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಪುಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ; ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಬಿನ್ 1980 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಉದಯವಾಗಿತ್ತು.
2009 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ 52 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅಶಿಸ್ತು, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವ ನಾಯಕ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶಿವಸೇನೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಪಾತ್ರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಯಕಸ್ಥ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಜಾತಿ ಎಂದು ಇವರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಿಗಳು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ಬಿಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಿರೂಪಕರು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಆದರ್ಶ ಮಿಶ್ರಣ: ನಿತಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 19 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನಿತಿನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಹ - ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಬಿಸಿ (ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು) ಮತ್ತು ಇಬಿಸಿ (ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು) ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಡಿಎ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
