ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳು ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನು?
ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 1:45 PM IST
PM Modi Netherlands Visit: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಂಧನ, ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಭಾರತದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಡಚ್ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದೆ. 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನೈಮಂಗಲಂ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ 21 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಚೋಳ ರಾಜವಂಶದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿವೆ.
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பவும் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விழாவில் பிரதமர் ராப் ஜெட்டன் அவர்களுடன் இணைந்து பங்கேற்றேன்.
ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ: ಅನೈಮಂಗಲಂ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು 'ಲೈಡೆನ್ ಫಲಕಗಳು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು 11 ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೋಳ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಇವು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 30 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ 21 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ಫಲಕಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಕಂಬಿಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೋಳ ದೊರೆ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ ಮುದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1690 ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು 'ಲೈಡೆನ್ ಫಲಕಗಳು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನೈಮಂಗಲಂ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇನು?: ಅನೈಮಂಗಲಂ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1005 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೋಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಕಗಳು ಚೋಳ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ 'ಚೂಡಾಮಣಿ ವಿಹಾರ' ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಮಠಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಅನೈಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಠವನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ?: ಅನೈಮಂಗಲಂ ಫಲಕಗಳು ಕಂಚಿನ ಉಂಗುರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 21 ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಂಬಿಯು 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ I ರ ರಾಜ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐದು ಫಲಕಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 16 ಫಲಕಗಳು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಫಲಕಗಳು ಚೋಳ ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ತಮಿಳು ಫಲಕಗಳು ದಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳರ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುದ್ರೆಯು ಹುಲಿಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು (ಪಾಂಡ್ಯ ಲಾಂಛನ) ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು (ಚೇರ ಲಾಂಛನ) ಇವೆ. ಇವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಚೋಳರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನು?: ಐದು ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚೋಳ ರಾಜವಂಶದ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫಲಕಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ರಾಜವಂಶದ ದೇವರಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳರ ತಂದೆ ಒಂದನೇ ರಾಜ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳದ (ಕ್ರಿ.ಶ. 985–1012 ಆಳ್ವಿಕೆ) ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಶಾಸನವು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ 21 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ರಾಜರಾಜ I ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ (ವಿಹಾರ) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೈಮಂಗಲಂ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನೆಂದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಸನಗಳು ಚೋಳರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಹಾರದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ (ಈಗಿನ ಸುಮಾತ್ರಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) ಚೋಳರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂರು ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಮೂರು ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಂಚಿನ ಉಂಗುರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅವು ರಾಜ ಕುಲೋತುಂಗ ಚೋಳ I (ಕ್ರಿ.ಶ. 1070 ರಿಂದ 1120) ರಾಜ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫಲಕಗಳು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿವೆ. 1862 ರಿಂದ ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಚೋಳ ಫಲಕಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಫಲಕಗಳು ಚೋಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಒಟ್ಟು 30 ಕೆ.ಜಿ.
ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಚೋಳ ರಾಜವಂಶದ ಇತಿಹಾಸ: ಈ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳು, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳು ರಾಜವಂಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಫಲಕಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಲವಾದ ಸಮುದ್ರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚೋಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ "ಸುವರ್ಣಯುಗ"ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಫಲಕಗಳು ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮುದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ I (985-1014 CE) ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ I (1014-1044 CE) ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನೈಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ: ಅನೈಮಂಗಲಂ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ 'ಚೂಡಾಮಣಿ ವಿಹಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜಮನೆತನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1005 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀವಿಜಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಠದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಅನೈಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ರಾಜ ದತ್ತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿದರು. ರಾಜರಾಜನ ಮಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ, ಈ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು 24 ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೇಗೆ?: ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ 24 ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು 1712 ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರೆಂಟಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಡಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. 1862 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಪರ್-ಕೀಟಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಸ್ಥರು ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಭಾರತ: ಭಾರತವು 2012 ರಿಂದಲೂ ಈ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಡಚ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ತಂದ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. 1,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.
ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ (ASI) ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
