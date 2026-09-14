Explainer: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಖನಿಜಗಳ ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾದ ನಡುವಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 1:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಬಳಸುವುದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಕಣಜ ಚೀನಾದ ಎದುರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು.
ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Sharing my concluding remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’ https://t.co/4E8aBDksfK— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಖನಿಜ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ (ಅರೆವಾಹಕ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಫ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಚೀನಾದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಳವಳ
ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬಳಸಿದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂನಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಲುಟೇಷಿಯಂನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವತ್ತಿನ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಚೀನಾ ತನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಬೂಬು ನೀಡಿತ್ತು. ತನ್ನಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಚೀನಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, 20 ಪ್ರಮುಖ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ 19 ಅನ್ನು ಚೀನಾ ದೇಶವೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರಾಸರಿ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಒಂದೇ ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಥಿಯಂ ಗಣಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಚೀನಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಯುದ್ಧವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚೀನಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಅಮೆರಿಕ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವಂತಹ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತ, ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗ್ಗದ ಎಐಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ AI ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯು ಚೀನಾವು ಯುಎಸ್ಗಿಂತ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂತರವು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿದೆ. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ - ಆರ್ 1 ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇವಲ 2.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವೇನು?: ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿತನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ₹34,300 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಭಾರತವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ (FTA) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಲಿ ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ, ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದ 'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ' (Pax Silica) ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಪಡೆಯೇ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'IndiaAI ಮಿಷನ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
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