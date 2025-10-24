ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ? ಆ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಂತೆ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಸ್ ದುರಂತ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಿಂಥಾ ಅವಘಡಗಳ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 24, 2025 at 5:04 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟ ವಿ ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು 20 ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಘೋರ ಅಪಘಾತ ನಡೆದು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಂತ ಇವೆರಡೇ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಥ ಅವಘಡಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2x1 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. 30ರಿಂದ 36 ಬರ್ತ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ಗಳು 36-40 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತೀ ಬರ್ತ್ 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2.6 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು. ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದೇ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಸೀಟುಗಳ ನಡುವಿನ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಳಗೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇನ್ನು, ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬಸ್ಗಳ ಎತ್ತರ 8ರಿಂದ 9 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಸ್ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಎತ್ತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು 300ರಿಂದ 1,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಮಾತು. ಸುಧಾರಿತ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳಿವೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 25ದಷ್ಟು ಚಾಲಕರು ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ತಾವು ನಿದ್ರಾಹೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಚಾಲಕರು ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಪಘಾತಗಳ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊರಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ: ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವು ನಿಯಮಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವು. ಹಾಗಿದ್ದೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 2009ರಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಘಟಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 252 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶವು 2012ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
