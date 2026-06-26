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ಅಪಧಮನಿಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತ: ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕಾನ್ಪುರ IIT ತಜ್ಞರು

ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

IIT KANPUR
ಅಪಧಮನಿಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕಾನ್ಪುರ ಐಐಟಿ ತಜ್ಞರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 1:37 PM IST

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ಕಾನ್ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯು ಆಲ್ಝೈಮರ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರ ಮೇಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಝೈಮರ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತವರ ತಂಡವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

C5aR2 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರಾಹಕದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು C5aR2 (ಪೂರಕ ಅನಾಫಿಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಗ್ರಾಹಕ-2) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಅರುಣ್ ಶುಕ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಗ್ರಾಹಕವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಉರಿಯೂತ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಗ್ರಾಹಕದ 3D ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕವು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಮಾನವನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿ-ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಗ್ರಾಹಕಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಐಟಿಯ ಜಿಪಿಸಿಆರ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಅರುಣ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಂಡದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿವ್ಯಾಂಶು ತಿವಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜರ್ನಲ್​ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್​ನ ಜೂನ್ 2026ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಪಿಸಿಆರ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ: ಪ್ರೊ. ಅರುಣ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜಿಪಿಸಿಆರ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಾಗ, ಈ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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