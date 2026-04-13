Explained: ನಿತೀಶ್ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮೌನ
ಬಿಹಾರವು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ತರ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೌತುಕದ ಸಂಗತಿ.
Published : April 13, 2026 at 1:42 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯವು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ.
ಹೌದು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನಿತೀಶ್ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ/ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗದೇ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದರೂ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಿತೀಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 14) ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷವು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಮೌನ ತಾಳಿದೆ.
ವಿಳಂಬ ಏಕೆ?: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಿತೀಶ್ ಪ್ರಭಾವ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ: ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೀಶ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಿಶಾಂತ್ ಆಗ್ತಾರಾ?: ಮಹತ್ತರ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ. ಈವರೆಗೂ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಜೆಡಿಯುನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿತೀಶ್ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಣಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2005 ರಿಂದ 2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಈ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷವು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇರದಂತೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನಿತೀಶ್ ಪ್ರಭಾವ ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾದವರಲ್ಲದ ಒಬಿಸಿಗಳು, ಇಬಿಸಿಗಳು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ಜೆಡಿಯುಗೆ, ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ವಿಭಜನೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೂ, ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು: ನಿತೀಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೆಡಿಯು ಹಿಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮತ್ತ ವಾಲಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ನಿತೀಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಾದೇಶ ದೊರೆತ ನಂತರ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ನಡೆಯೇ ಕುತೂಹಲ: ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
