ನಿತೀಶ್ ಕೆರಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ: ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ ಸುಶಾಸನ್ ಬಾಬು?
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ನಿತೀಶ್ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲಲ್ಲನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನನ್ನೂ ಜೆಡಿಯುನಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸರಿ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ, ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ನಿತೀಶ್ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಅಪಾಯ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ: ಲಾಲು ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 12 ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 28 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೆಡಿಯು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ "ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಜೆಡಿಯುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್: ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜೆಡಿಯುನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಹಿಂದಿನದೂ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ... ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ " ಎಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜೆಡಿಯು ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜೆಡಿಯು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತಂದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು 2025 ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು. ಜೆಡಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎಯೊಳಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ : ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 90 ಸ್ಥಾನಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್; ಎನ್ಡಿಎ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಚ್ಚರಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 29 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷವು 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನರಾಗಮನ. ಚಿರಾಗ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬೇಡಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೇವಲ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ಸುಮಾರು 25 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಂಕಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಳಿಸಲಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ; ಜೆಡಿಯುನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಟ್ವೀಟ್ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಷ್ಟು?: ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಝಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ 122 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿತೀಶ್ ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಿ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ ಅದು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರ್ಜೆಡಿ 25, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಷ್ಟವೂ ಹೌದು.
