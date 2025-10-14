ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್, ರೆಸ್ಪಿಫ್ರೆಶ್, ರಿಲೈಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು WHO ಸೂಚನೆ
ಭಾರತದ ಮೂರು ಸಿರಪ್ ಔಷಧಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೂರು ಸಿರಪ್ಗಳಾದ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್, ರೆಸ್ಪಿಫ್ರೆಶ್ ಟಿಆರ್, ರಿಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಮೂರು ಸಿರಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ವಿಚಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ತಡೆಯಿರಿ: ಈ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ, ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಖಿಕ ದ್ರವ ಔಷಧ ಇವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಿರಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಿರಪ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಫ್ತಾದ ಕುರಿತೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಂಶ: ಆಪಾದಿತ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಲುಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳು 2024 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿನ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂಶವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಲುಷಿತ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ತಲೆನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲು ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 22 ಮಕ್ಕಳು ಶಂಕಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗಿದೆಯೇ?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ