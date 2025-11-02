ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಪತ್ನಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಗೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2025 at 8:23 PM IST
ಮುಂಗೇರ್(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂಗೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿ.
ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ, ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 170 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇವರ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 83.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 86.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ 132 ರೂಪಾಯಿ!.
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.146ರಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿದ ಆದಾಯ: ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2020-21ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆದಾಯ 4.36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 2024-25ರಲ್ಲಿ 10.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯವು ಶೇ.146 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ: ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
ಮುಂಗೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯುನ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇ.2.6ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಕೇವಲ 1,244 ಮತಗಳ (ಶೇ.0.8) ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವರು: ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಣಯ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಆರ್ ವರದಿಯಂತೆ, 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಕಾಮಾದ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಬೆಲಗಂಜ್ನ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನೋರಮಾ ದೇವಿ 69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಳಂದದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೌಶಲ್ಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಹಾದ ಕವಿತಾ ದೇವಿ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಭಾಂಗದ ಮೊಜಾಹಿದ್ ಆಲಂ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದ ಶತ್ರುಧನ್ ವರ್ಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಬಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 1,303 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 519 (ಶೇ.40 ರಷ್ಟು) ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ 3.26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನ
ಲಾಲು ಅವರ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ರೆ 3 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು: ಅಮಿತ್ ಶಾ