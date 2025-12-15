ಬಿಜೆಪಿಯ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯುವ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ; ಯಾರು ಈ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್?
ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುವ ನೇತಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಣೆ ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 15, 2025 at 11:09 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ)ಯ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಬಳಿಕ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿವಂಗತ ನಬಿನ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್, ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಹಾರದಿಂದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ, ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರಿದು ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್? ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿತಿನ್ ಕಾಯಸ್ಥ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇದೀಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ನಬಿನ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅಗಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ನಿತಿನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾದರು.
45 ವಯಸ್ಸಿಗಾಗಲೇ ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ನಿತಿನ್ 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರೇಖಾ ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 51,936 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2006ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪಟ್ನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2010, 2015, 2020 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ನಿತಿನ್ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಕ್ಷದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಾಗ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಅವಧಿ 2020ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.
ನಿತಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಕಾರಣ: ನಿತಿನ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾಣಾ ವೇಳೆ ನಿತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಜನವರಿ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
श्री नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है, साथ ही जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
श्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले श्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ…— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 14, 2025
ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
