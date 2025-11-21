SIR ತಡೆಯಲು ಈ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಯಾರು?: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
SIR ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : November 21, 2025 at 7:37 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
SIR ತಡೆಯಲು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. SIR ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು 9 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. SIR ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ CEC ಯನ್ನೂ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತಪಟ್ಟವರ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 22 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮತಾ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತರ, ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೆ ನನ್ನ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನವು ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50.40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 99 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಅಡಿ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50.97 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ SIR ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್