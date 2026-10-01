ಹೀರೋ ಆದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಪೈಲಟ್: ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ಲಾಘನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 3:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುಎಇಯ ದುಬೈನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ FZ1073 ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬುಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ಲಾಘನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 9,750 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬೋಯಿಂಗ್ 737-800 ಮತ್ತು ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8/9 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 9,750 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈದುಬೈ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಮಚ್ಚರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 9,750 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 6,400 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2011 ಜೂನ್ನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2020 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರು ಬೋಯಿಂಗ್ 737ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಯುಯಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡವಿರುವ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಚ್ಚರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಳಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಚ್ಚರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 16 ರಿಂದ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು ಎಂದು ಫಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ವಿಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಚ್ಛರ್, ತಮ್ಮ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸಹ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಅವರು, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದರೂ ಹೋರಾಡಿ 174 ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅನೇಕರ ಜೀವ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರ ವೀರಾವೇಶದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಛರ್ ಅವರ ಶೌರ್ಯವು ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್-ಸಹ ಪೈಲಟ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ: ದುಬೈನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್