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ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ' ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ABHIJEET DIPKE PROFILE
ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್​​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್​ ದೀಪ್ಕೆ. (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 1:48 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಇಷ್ಟು ದಿನ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಗೆ ಬೆಂದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಇದೀಗ, ಕಾಕ್ರೋಚ್​​​ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ(ಸಿಜೆಪಿ) ಯ ಬೆಂಬಲಿಗ ಯುವಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ತು ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ, ಮೊದಲ ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್​ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಹೋರಾಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.

ಯಾರು ಈ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ?: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ 'ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈತ ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕ. ಉತ್ತಮ 'ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಹನಕಾರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತರಾದ ಅಭಿಜಿತ್​ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಎಪಿ ಪರ ಕೆಲಸ: ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 2020ರ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್​​ನ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಚರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.

'ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ' ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ?: ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಠಾತ್​ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 'ಜಿರಳೆಗಳು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಯುವಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಈ 'ಅವಮಾನಕರ' ಪದವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಪರಾಧವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಯುವಕರನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ'ವನ್ನೇ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಯುವಕರ ಹತಾಶೆಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿತು.

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಿಜೆಪಿ: ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಇಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಯುಎಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಜಿತ್​ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಲಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ನಡೆ ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಒಳಪೆಟ್ಟು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಂದಾಜು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಚಳವಳಿ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅದು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

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COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
WHO IS ABHIJEET DIPKE
COCKROACH JANTA PARTY
ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ABHIJEET DIPKE PROFILE

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