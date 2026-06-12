ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಯಾರು?; ಪಟ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗ.. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ?
19 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರಾಸತ್ ಸಂಸದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : June 12, 2026 at 4:20 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಸತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಲಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಬಂಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಸಂಸದರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 19 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರಾಸತ್ ಸಂಸದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಹಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ‘ಚೀಫ್ ವಿಪ್’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.— ANI (@ANI) June 12, 2026
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂತರ ಬೀರ್ಭೂಮ್ ಸಂಸದೆ ಸತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೀಡರ್ (ಉಪನಾಯಕಿ)ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹರಂಪುರ ಸಂಸದ ಯುಸುಫ್ ಪಠಾಣ್, ಮೇದಿನಿಪುರದ ಜೂನ್ ಮಾಲಿಯಾ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಾಲಾ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಆರಾಂಬಾಗ್ನ ಮಿತಾಲಿ ಬಾಗ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಬು ತಾಹೆರ್ ಖಾನ್ (ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್), ಬಾಪಿ ಹಲ್ದಾರ್ (ಮಥುರಾಪುರ್), ಪ್ರಸೂನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ಹೌರಾ), ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ಮಾ ಬಸುನಿಯಾ (ಕೂಚ್ಬೆಹಾರ್), ಅಸಿತ್ ಮಾಲ್ (ಬೋಲ್ಪುರ್), ಖಲೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್ (ಜಂಗಿಪುರ್), ಕಲಿಪದ ಸೋರೆನ್, ಪಾರ್ಥ ಭೌಮಿಕ್, ಶರ್ಮಿಲಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಅರುಪ್ ಚಕ್ರಬರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಘಟಾಲ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ನಟ ದೇವ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೂಗ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ರಚನಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಾದವ್ಪುರ ಸಂಸದೆ ಸಾಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಅವರ ಸಹಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಂಡಲ್ ಹೆಸರು: ಜಯನಗರ ಸಂಸದೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಂಡಲ್ ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಾಗಲಿ - ಸಹಿಯಾಗಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇ 18ರಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 20 ಹೆಸರುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯ (ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ) ಪ್ರಕಾರ 19 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸದರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಪತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ, ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸದರು ದೇವ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಮಾಲಿಯಾ ಅವರು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ ಮಾಲಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಈ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಋತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಗುಂಪು ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರಿದರೆ, ಅದು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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