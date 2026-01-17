ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶತಾಯುಷಿ!
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪದ್ಮಾವತಿ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಡಿಶಾದಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಣ್ಣ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ, ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 6:08 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ) : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ, 103ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಡಿಶಾದ ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಯಾಂತದ ಪದ್ಮಾವತಿ ದಾಸ್ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದಶಕಗಳ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಶತಾಯುಷಿ, ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅದೇ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮಾವತಿ ದಾಸ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧವಲಹಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಕೋಲಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮಾವತಿ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಇಂದ್ರಮಣಿ ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗುಲ್, ಧೆಂಕನಲ್, ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
'ನಾನು ನಹರ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಿ ದೇವಾಲಯ, ಅಂಗುಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧಿತಕ್ಕುರಾಣಿ ದೇವಾಲಯ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಧೆಂಕನಾಲ್ನ ಗೋಜಬಯಾನಿ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 500 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ಪದ್ಮಾವತಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ವಯಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪದ್ಮಾವತಿ, 'ಒಡಿಶಾದ ಜನರು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ 100 ರೂ. ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 500 ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಣ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಈಗ 103 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು, ಅವರು ಅಂಗುಲ್ ಮತ್ತು ಧೆಂಕನಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತರುಬಾಲಾ ಸಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
