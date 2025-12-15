ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಭಯಾನಕ ಪರಮಾಣು ಸಾಧನವೆಲ್ಲಿ? ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಪಾಯ!
ಚೀನಾದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಭಯಾನಕ ಪರಮಾಣು ಸಾಧನ ಇದೀಗ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 9:25 PM IST
ಹಿಮಾಲಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡಲಾದ 'ಪರಮಾಣು ರಹಸ್ಯ'ವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದಾ ದೇವಿ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪರಮಾಣು ಸಾಧನ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅದು 1960ರ ದಶಕ. ಶೀತಲ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ. ಚೀನಾದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆತಂಕ, ಕಳವಳವಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಸಿಐಎ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡವು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನಂದಾ ದೇವಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಸಾಧನವು ರೇಡಿಯೊಐಸೋಟೋಪ್ ಥರ್ಮೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ (RTG) ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂವೇದಕಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ನಂದಾ ದೇವಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಟಿಜಿ ಜನರೇಟರ್, ಆಂಟೆನಾ, ಏಳು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಶಿಖರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಮ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಉಂಟಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದವು. ಇದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಸಾಧನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಮಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಿಖರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂನ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಕೂಡಾ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಾಧನ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ PU-239 ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरु जी ने 1964 में तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 1967,1969 में अमेरिका के CIA से मिलकर न्यूक्लियर जासूसी उपकरण चीन के लिए हिमालयन नंदा देवी में स्थापित करवाया ।सभी उपकरण वहीं छोड़कर अमेरिकी भाग गए ।आज गंगा किनारे रहने वाले लोगों को उत्तराखंड से… pic.twitter.com/lGZxIGTQaS— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) December 15, 2025
ರೇಡಿಯೊಐಸೋಟೋಪ್ ಥರ್ಮೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶೋಧ ತಂಡಗಳು ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಗುರುತಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಂದಾ ದೇವಿ ಶಿಖರದ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧನದ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಋಷಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಧೌಲಿಗಂಗಾ ನದಿಗಳು ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಿಮನದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಅಲಕಾನಂದದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನದಿ ನೀರು ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾದರೆ, ಆರ್ಟಿಜಿ ಸಾಧನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣದ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಧನ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.