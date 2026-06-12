ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ನೆನಪು
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಈ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರು, ಆ ಕ್ಷಣದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 12, 2026 at 11:51 AM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್): 2025ರ ಜೂನ್ 12 ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಮೇಲೇಳುತ್ತಿದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಜನರು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾವೆ ಅವರು ಆ ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ.. ಅಂದು ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ನ್ಯೂರೋ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ವರದಿಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಭಾರೀ ಹೊಗೆ ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಟಿವಿಗಳು ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಘಟನೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೊಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ.
ಇದಾದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ AI-17 ಅಪಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದು, 242 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವು ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು.
ವಿಮಾನವು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು.
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ. ನಗರದ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ರೇಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕೂಗು.... ಅದು ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಚೂರಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಲೋಹಗಳು, ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಜೀವಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಕಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ.
ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ವಿನಾಶವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಶವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಶವಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ವಿಮಾನದ ಭಾಗಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನದ ತುದಿಯ ಬಾಲವು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಕಪ್ಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡಿತು.
ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶಕರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ದಿನವಿಡೀ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಶವಗಳನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು.
ಘಟನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಛಿದ್ರಗೊಂಡವು.
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