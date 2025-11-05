ETV Bharat / bharat

ಊರಿಗೇ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಜನ: ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ.. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯೋ.. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೋ?

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A barricade has been placed at the entrance to the town
ಊರಿನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​ ಹಾಕಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 7:13 PM IST

ಕೊರಾಪುಟ್ (ಒಡಿಶಾ)​: ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡುವಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಡಿಶಾದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಊರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಶಾಪ ತೊಳೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಬರದಂತೆ, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Women dance in front of the village deity
ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನೃತ್ಯ (ETV Bharat)

ಒಡಿಶಾದ ಕೊರಾಪುಟ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಗದಬ ಗುಡ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಮರ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೇವಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಸಿರ್ಕಾ ಹೇಳಿದರು.

ಊರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಗದಬ ಗುಡ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರಿನಿಂದ ರಚಿಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿರದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಪುರೋಹಿತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಿವಿಡೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆಚರಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಾರಪೂರ್ತಿ, ಪೂಜೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇತರ ಧರ್ಮದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಮನ್​ (ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಗುನಿಯಾ) ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಸಿರ್ಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇತರ ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಯ ಆಧರಿಸಿದ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೊರಾಪುಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಡುವ ರಾಳವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಊರಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ: ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ!.. ಏನದು?

