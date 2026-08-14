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ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾದರೆ, ಈ ಎರಡು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ.11ಕ್ಕೆ: ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇದು!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಂದಸೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 11ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 10:36 AM IST

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ಇಂದೋರ್ ​(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕುದಿನ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್​ 11ರಂದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಂದಸೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ದೇಗುಲದ ಎರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ದಿನದಮದು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ತಿರಂಗಾ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂದಸೌರ್‌ನ ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಬಡೆ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕವು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂದೋರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಸೌರ್‌ನ ಶಿವನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪರಿಷತ್​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಜೋಶಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಸೌರ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ಮುಖಗಳ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು.

ದೇವರಿಗೆ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ದೂರ್ವೆ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು ಎಂದರು. 1985ರಿಂದಲೂ ಈ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಡೆ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಸ್ಟ್​ 11ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಚಕ ಅಕ್ಷತ್ ವ್ಯಾಸ್ ಅವರು, ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯವು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯದ ದೇವರು ಎಂದೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗಣೇಶನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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