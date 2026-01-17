ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ನಿಂತ ಹೃದಯವಂತ – ಗಾಯಗೊಂಡ ಒಡನಾಡಿಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಗಜರಾಜ
ತನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ.
Published : January 17, 2026 at 9:09 AM IST
ರಾಮನಗರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಮನಗರ – ಭಂಡಾರಪಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸಂಜೆಯ ಮಬ್ಬು ಕವಿಯಲು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಢ ಹಸಿರು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೋಸಿ ನದಿಯ ಸದ್ದು. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೇಹ, ಆಳವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಗಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತೋರುವ ಧೀರ.
ಆನೆ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವೋ ಏನು ಎಂಬಂತೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಗಜರಾಜ.. ಅದಕ್ಕೇನೂ ಮದವೇರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೋಪವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೀಳಿಟ್ಟಿತು.. ಅಬ್ಬರದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು.. ಅದರ ಆವಾಜ್ ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತವು. ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಯಾರೂ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು... ನಿಲ್ಲಿ..
ಒಬ್ಬ ಗಜರಾಜ ಹೀಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಮಾಡಿ ಮೌನವಾದ ಬಳಿಕದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆ ಹೊರಬಂದಿತು. ಅದು ನಡೆಯುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಏನೋ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿತ್ತೇನೋ. ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿದ್ದ ಆನೆಯ ಸಹಚರಿ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಜರಾಜನಿದ್ದ
ದೊಡ್ಡ ದೇಹವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತ. ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎರಡೂ ಬದಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೋಟ. ಯಾರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಈ ಆನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟತೊಡಗಿತು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರಕ್ಷಕ ಆನೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಕಾವಲಾಗಿತ್ತು.
ದೀಪ್ ರಾಜವಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ: ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಗುಸುಗುಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ: ನೋಡು... ಇವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ. ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದೀಪ್ ರಾಜವಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿತ್ತು.. ಇದು ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು.
ದೇಹವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯವೂ ದೊಡ್ಡದು: ಗಾಯಗೊಂಡ ಆನೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿತು.. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದ ಗಜರಾಜ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಬಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೃದಯದ ಗಾತ್ರವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿತು.
ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಲವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾನವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೈತ್ಯ ಆನೆಯ ಕೆಲಸವು ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹೃದಯದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆನೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
