ಬೈಕ್​ಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾ- ಸೀರೆ ಸೆರುಗು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸಾಧನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಯರು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತಹ ಭಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಲಕಿಯರು.

when-a-dupatta-gets-caught-the-bike-says-beep-schoolgirls-create-life-saving-device
ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸಾಧನ ಅವಿಷ್ಕಾರಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 11:36 AM IST

ಚಿತ್ತೂರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ಮುಸುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ಬಾರಿ ತೋರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೇ ಉರುಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಈ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅನಾಹುತ ಆದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಇವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಶಾಂತಿಪುರಂ ಮಂಡಲದ ರೆಡ್ಲಪಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸವಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿೆ APCOST ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದುಡುಕಿನ ಚಾಲನೆ ಬದಲಾಗಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಂವೇದಕ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂವೇದಕ ಸಾಧನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸಂವೇದಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರಸವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುಪಟ್ಟಾ, ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಚಕ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಸಂವೇದಕವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕು ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವು ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನವು ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೀಯರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಸರಳತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GIRLS INNOVATION FOR LIFE SAVING

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

