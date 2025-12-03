ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್: ಈ ಭೇಟಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು?, ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ; ತೈಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 3:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗಿನ 23ನೇ ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮೋದಿ - ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ?: ಹಿಂದಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿಯ ಈ ಭೇಟಿ ಭಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗಮನವು ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಭಾರತೀಯ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜು ಸೇಠ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮದ ಮರುಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಜು ಸೇಠ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರು ಮಾಪನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಚುರುಕಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ: ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಗಮನವು ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ದಿಲಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಲ - ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಬಹಳ ದೀರ್ಘ, ಏಳು ದಶಕಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಪುಟಿನ್ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು Su-57 ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತವು S-500 ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ S-400 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್, Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿ, ಉಳಿದ S-400 ಘಟಕಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆ, ಸಹ - ಉತ್ಪಾದನಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು S-500 ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ದಿಲಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಡಾ. ರಾಜನ್ ಕೊಚ್ಚಾರ್, ಪುಟಿನ್ - ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,ಭಾರತವು ಅಗ್ಗದ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ - ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಯಿ ವೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಗಳು (SRVAs) ಸೇರಿದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ - ರೂಬಲ್ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ (ಯುಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನಾಗಳು / ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳು) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಿವೋಟ್ ಬದಲಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ, ಕರೆನ್ಸಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಿಚಾರ: ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂತರ ವಿಭಾಗೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದೆ
1. ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ: ರೂಪಾಯಿ-ರೂಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪೈಲಟ್ ಮಾದರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
2. ತೈಲ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು: ರಷ್ಯಾದ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಖರೀದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
3. ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಹಕಾರ: ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಡಂಕುಳಂ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
4. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ: ಭಾರತವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ದಿಲಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
