ಏನಿದು ಕ್ವಾಡ್, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 5:28 PM IST
What in QUAD: 2004ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುನಾಮಿ ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಲು, ಅದೇ ವರ್ಷ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ (QUAD) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕ್ವಾಡ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಹಾದಿ:
- 2004ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುನಾಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ ಕ್ವಾಡ್ ರಚನೆ.
- 2007ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಕ್ವಾಡ್ ರಚಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವು.
- 2017ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ವಾಡ್ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
- 2019ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
- 2020ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
- 2020ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದವು.
- 2021ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದವು
- 2022ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
- 2023ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
- 2026ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಈ ದೇಶಗಳು ಮಲಬಾರ್ ಜಂಟಿ ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ (5G ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಂತಹ) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕ್ವಾಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು?: 2004ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುನಾಮಿಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕ್ವಾಡ್ 2017 ರವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆ 2021 ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ರಮಗಳು, "ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳವರೆಗೆ.
ಚೀನಾ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ: ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಡ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
