ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ: ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಹರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 2:46 PM IST
ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ, ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತ, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣಾತೀಕಠಿಣ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯೋ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಈಗಲೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸದೇ ಇರವು. ಅಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ!
ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? 'ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ'ವನ್ನು ಪುತ್ರ ಉತ್ಸವವೆಂದೂ ಕರೆಯುದುಂಟು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುದುಂಟು. ಬಾಣ ಬಿಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಹೇಗೆದಂರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಂತು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಊಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೇನು? ಗೋಚಿ ಉತ್ಸವವು ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಕಣಿವೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳೀಯರು, ''ಈ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹೀಗಿದೆ: ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಹರ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಕಣಿವೆಯ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಹರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಗ್ವಾಜಾಂಗ್, ಕಾರ್ಡಾಂಗ್, ಲೋವರ್ ಕೀಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕೀಲಾಂಗ್ನಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈಗಲೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಅದರ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ? ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆ ಗ್ಯಾಲ್ಟ್ಸೆ ನಾರ್ಬು, ಸ್ವಾಚಿಯ ಜಿಗ್ಮೆಡ್ ಉರ್ಗ್ಯಾನ್, ಪಾನ್ಸೆ ಜಿಟ್ಸೆನ್ ನಮ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗುಮ್ಲಿಂಗ್ಪಾದ ಜಿಗ್ಮೆಡ್ ಟೋಬ್ಡಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರಸ್ಪರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಚಾಂಗ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾನೀಯ), ಬೆಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಭಕ್ಷ್ಯ, ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬಾಣ ಹೊಡೆಯವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರು ಮೊದಲ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರು ಹೀಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು.
ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚಕರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
- ಆಡಿನ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಣ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಬಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಊಹಿಸಲಾದ ಪುತ್ರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ದೇವರುಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಣಿವೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಆಚರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಕಣಿವೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ - ಕುಂಗಾ ಬೋಧ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಈ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಈ ಬಾರಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಸುಮಾರು 15 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ತಾಗಿದವು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಊರಿನ ಕಥೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಂಗಾ ಬೋಧ್.
ಲಹೌಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಬಾಣಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇದು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. - ಕುಂದನ್ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಂತಕರು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯುಲ್ಸಾ (ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆ) ದೇವತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. - ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ಪಾ, ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ
