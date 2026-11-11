ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್: ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
Published : November 11, 2026 at 3:56 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರು ನೋಡಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದರ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ? ಈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು 'ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ' ಅಥವಾ UIDAI ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೀಲಿ. 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ 'ಬಾಲ್ ಆಧಾರ್' (ಬಾಲ ಆಧಾರ್) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ ಬಾಲ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ (ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ): ಇದನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧಾರ್ (ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ): ಇದನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ದಾಖಲೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವದ ವಿವರ: ಮಗುವಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವಾಗ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ, ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು?, ಅರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು?:
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 'ಬಾಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿಸಲು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೋಗುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪೋಷಕರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
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