ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್​

ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಿಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

CM MK STALIN
ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್​ (ETV Bharat)
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಿಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕರೂರ್ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಕರೂರ್ ಘಟನೆ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ​ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಬಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 11 ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಎಸ್​ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 517 ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 91 ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 7 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು, ಆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಜನರು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ದ ಶೆಡ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕರೆಂಟ್​ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಲುಚಮಿಪುರಂ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನ ವೇಲುಚಮಿಪುರಂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಕರೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ 24 ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು 14 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಸಿಎಂ: ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಎಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಕರೂರ್ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

KARUR STAMPEDE TRAGEDY
ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ
KARUR STAMPEDE
