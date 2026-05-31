'ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ': ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಮಮತಾ

ಟಿಎಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

MAMATA BANERJEE
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (PTI, ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 1:32 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸೋನಾರ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗಿದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ, ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರನ್ನು ಹಾಡಹಗಲೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಇದೆ?, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳುವ 'ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ'ವೇ? ಹಿಂಸೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದು ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಚುನಾವಣಾ ನಂತರದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಲ್ಲು, ಬೂಟು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, 'ಕಳ್ಳ, ಕಳ್ಳ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. "ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ. ಇದು ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಆರ್‌ಜಿ ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಅವರು (ಅಭಿಷೇಕ್) ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು? ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಪಕ್ಷದವ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಇಂದು, ನಾವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ" ಎಂದರು.

