ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆಯೇ ಆರಾಧನೆ
ಸುರುಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಆಭರಣಗಳು, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗೊಂಚಲು, ಕರಕುಶಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 4:15 PM IST
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೇ ಊರೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಗಾಜಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುವುದು ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷ.
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಿರ್ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಈ ಬಾರಿ 292ನೇ ವರ್ಷದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಂಬಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಾಗಿಲು - ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ 'ಸಿಂಹ-ದ್ವಾರ'ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರ್. ಬೇರೆಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯವಾದ 'ಥೀಮ್'ಗಳು (ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
"ಪೂಜೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ," ಎಂದರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್.
ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಅವರು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಇವರು ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛೋಟೋ ನಿಲ್ಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸರ್ಕಾರ್' ಎಂಬ ಉಪನಾಮವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿದ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು. ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರ್ಧಮಾನ್ನ ರಾಜರಿಂದ ಎರಡು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು 'ಸುರುಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸುರುಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಗಳಾದ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು.
ಆ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಹರಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ದೇವಾಲಯ, ಸುಂದರವಾದ 'ನಾಟ್ ಮಂದಿರ' (ನೃತ್ಯ ಮಂಟಪ) ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡವು.
ದುರ್ಗೆಗೆ ರೂಪ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಾನವ ಕೈಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ದೇವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚನ್ನು ಬಳಸದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ದೇವಿಯ ಮುಖಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೀರ್ಭೂಮ್ನ ಖೈರಸೋಲ್ನ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಕುಟುಂಬವು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂದಿರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ 'ಛೋಟೋ ಬಾರಿ' (ಕಿರಿಯ ಮನೆ) - ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಅಚ್ಚಿನ (ಮೋಲ್ಡ್) ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇವಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರವು, ಈ ಕುಟುಂಬವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ 'ಘಟ' ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಶವನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಆಡುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪೂಜೆಯು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯು ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಶಿಬ್ಪ್ರಸಾದ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಲೂಚಿ (ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪೂರಿ), ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾರು 129 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿವಾದವೊಂದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಾಧವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ್, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬವು ಇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆರ ಪರಿಚಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವುದು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧು - ಬಾಂಧವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿರುವ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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