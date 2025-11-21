SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಆತಂಕ; ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಎಸ್ಐಆರ್ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತದಾರರ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2025 at 1:13 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರ, ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುವಾರ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತರಗಳು, ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಸಮಯೋಚಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಅನೈಜತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಬಿಎಲ್ಒ) ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಇದು ಮತದಾರರ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
