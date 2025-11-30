ETV Bharat / bharat

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: 'SIRನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ'

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ವ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್​ ಫಾರ್ಮ್​ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಭಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
November 30, 2025

ಭತರ್(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮತಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್​ಐಆರ್)ಯ​ ಫಾರ್ಮ್​ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಭಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಸ್ತೂರ ಖಾತುನ್ (40). ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮಸ್ತೂರ ಖಾತುನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್​​ಐಆರ್​ ಫಾರ್ಮ್​ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಂಡಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತುನ್ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಾಟಾ ರಾಜ್ಯ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಭತಾರ್‌ನ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕಿ ಮಂಗೋಬಿಂದಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಭಯದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮೃತನ ಸಹೋದರಿ ಅಸ್ತೂರ ಖತುನ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ SIRಗೆ ಹೆದರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಸ್ತೂರ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಂಡಾರದ ಹಣವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅವಘಡದ ನಂತರ ಸಚಿವ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು, "ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯಬೇಕು?" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

