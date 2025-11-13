ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 34 ಲಕ್ಷ ಆಧಾರ್ ಗುರುತುದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಮಾಹಿತಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 3:13 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): 2009ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗುರುತುದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ, ಮೃತ, ವಲಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮೃತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಲು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಿಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದ ಬಳಿಕ ಆಗಲೂ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2025 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 2002 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12ರೆವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6.98 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು (ಶೇ. 91.19) ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ, ಮೃತ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರೆ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಇಆರ್ಒ) ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಬಳಿಕ, ದೇಶದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
