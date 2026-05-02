ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮರುಮತದಾನ; ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ದೋಷ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮತದಾನ ಸ್ಥಗಿತ
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮತದಾರರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
By ANI
Published : May 2, 2026 at 12:21 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 15 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಇವಿಎಂ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮತದಾನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ರಹತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 15 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮರು ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇವಿಎಂ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮತದಾರರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಮತದಾನ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲ ಮತದಾರರು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 117ರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತದಾರರು, ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮರು ಮತದಾನವೂ ಸುಲಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮರು ಮತದಾನವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಆರ್ಎಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನಿಂದ ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಪನ್ನಾ ಲಾಲ್ ಹಾಲ್ಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಲ್ಡರ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮೇ 4ರಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
