ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ NCPI ಜತೆ ವಿಲೀನ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ರೆಬಲ್ಸ್ ; NDAಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಸಂಸದರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು.
Published : June 15, 2026 at 8:42 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ(ಟಿಎಂಸಿ) ಅಕ್ಷರಶ: ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುನಾಮಿಯಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ತಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾದ ಎನ್ಸಿಪಿಐ(ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ)ದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, " we have joined the nationalist citizens' party. this is a political party. it is a recognised regional party. we have merged with it... it will be decided in the court which one the real tmc is." pic.twitter.com/BEbG5atOUx— ANI (@ANI) June 14, 2026
ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಬಣವನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಟಿಎಂಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗು ಅದರ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಾದ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗೆ ನಾವು ನಾವು 20 ಮಂದಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Delhi: TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar says, " we, the twenty mps elected from the aitc, met the speaker and submitted a letter requesting to sit separately... we will work for the nation and collaborate with the nda under the leadership of the prime minister." pic.twitter.com/006epqMOah— IANS (@ians_india) June 14, 2026
ಟಿಎಂಸಿಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಂಸದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಎಂಬುದು ತ್ರಿಪುರಾದ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 2023ರ ತ್ರಿಪುರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರಾದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
To the so-called “rebels of TMC”: don’t ever forget the public is watching you . pic.twitter.com/81KQeYepZu— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 14, 2026
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ವಿಲೀನ?: ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಬಂಡಾಯ ಜೋರಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಟಿಎಂಸಿ ವಿಲೀನ ವದಂತಿ ಆಧಾರರಹಿತ. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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