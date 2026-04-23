ETV Bharat / bharat

ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಟಿಎಂಸಿ-ಎಯುಜೆಪಿ ಮಾರಾಮಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಕಡೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್​ನ ನೌಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ (ಟಿಎಂಸಿ) ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಅಖಾಡವಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ, ಆಮ್ ಜನತಾ ಉನ್ನಯನ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​ ಎಸೆತ: ಮತದಾನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಡಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​ ಎಸೆದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಯುಜೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಯುಜೆಪಿ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಯುಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕಾರನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಟಿಎಂಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್‌ಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಇದ್ದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಗೂಂಡಾಗಳೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 294 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 152 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಏಪ್ರಿಲ್​ 29ರಂದು 142 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

TAGGED:

WEST BENGAL ELECTION
TMC
BJP
WEST BENGAL ELECTION CLASHES
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.