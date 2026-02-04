ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 4, 2026 at 12:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಡಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬುಧವಾರ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್)ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಾವೇ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದು, ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
2025ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಆತುರದ ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ, ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುರ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಹುದ್ದೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 2025ರ ಜೂನ್ 24 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆತುರದ, ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳ ದೋಷ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೋಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
SIR ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ: ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಸೂಚನೆ
SIR ಜಟಾಪಟಿ: 'ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರುಕುಳ'- ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಆಕ್ರೋಶ