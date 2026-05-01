ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 15 ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮತದಾನ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಆರೋಪ, ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 15 ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಚು.ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 1, 2026 at 10:23 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 15 ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ) ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಗ್ರಹತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 11 ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ಮರುಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಏ.29ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಗವು ಮತದಾನವನ್ನು 'ಅಮಾನ್ಯ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯೋಗ, ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಕ ಸುಬ್ರತಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ 77 ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಚು.ಆಯೋಗ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಫಾಲ್ಟಾ, ಮಗ್ರಹತ್, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಜ್ ಬಡ್ಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಟೇಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಗ್ರಹತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 15 ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚು.ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EVM ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ-ಟಿಎಂಸಿ ಘರ್ಷಣೆ: ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಭದ್ರತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಮತಾ

