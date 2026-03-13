ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಕರಿಛಾಯೆ; ಸಾಗಣೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 5:16 PM IST
ಭಿಲ್ವಾರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಿಲ್ವಾರ ಕೂಡ ಬಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಕಳವಳ.
ಭಿಲ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಡೆನಿಮ್ ಮತ್ತಿತರೆ ಜವಳಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ, ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತುದಾರರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೇವಾರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಕೆ.ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಿಲ್ವಾರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜವಳಿ ನಗರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಯ್ಗೆ ಘಟಕಗಳು, 20 ನೂಲುವ ಗಿರಣಿಗಳು, 21 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಡೆನಿಮ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮದ ಆತಂಕವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, ಭಿಲ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನೂಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡೆನಿಮ್ ಅನ್ನು ಕುವೈತ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಒಮಾನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ".
"ಭಿಲ್ವಾರಾದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜವಳಿ ರಫ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂಲು ರಫ್ತು ಸುಮಾರು 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಡೆನಿಮ್ ರಫ್ತು 400-500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಇತರ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ".
"ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ರಫ್ತು ರದ್ದಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಸಾಗಣೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪದಿರಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜವಳಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಮದಿಗೆ ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೀನಾ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಒಳಹರಿವಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: