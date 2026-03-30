ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 180 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ದೇಶದಲ್ಲಿ 180 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುರಭಿ ಗುಪ್ತಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

West Asia Crisis: Govt Assures 180 LMT Fertiliser Stock, Flags Urea Output Hit as Kharif Demand Rises
ಸೋಮವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯದ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ((PIB))
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 8:50 PM IST

ನವದೆಹಲಿ : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಭಾರತವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸರಕುಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ - ಸಚಿವಾಲಯದ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ದೇಶೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರ : ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪರ್ಣಾ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾಗತಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ "ಆರಾಮದಾಯಕ"ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಮಾರು 180 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 147 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ, 'ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 62 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ, 23 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಎಪಿ, ಸುಮಾರು 56 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎನ್‌ಪಿಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ನ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 361 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ 390 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಡ ಆಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತ, ಆದರೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ : ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ; ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಹಂಚಿಕೆ 60% ರಿಂದ ಸುಮಾರು 80% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್‌ನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶವು ಯೂರಿಯಾ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ 20-30%, ಡಿಎಪಿ ಪೂರೈಕೆಗಳಲ್ಲಿ 30% ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯಗಳು : ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಆಮದು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಧಕದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

