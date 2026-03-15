ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿವೆ.

IRAN WAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
Published : March 15, 2026 at 3:21 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಯುಎಇ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 15) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದುಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೈದು ದುಬೈಯಿಂದ ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುವ 6 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಾರ್ಜಾದಿಂದ ಕೆಲ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ: ಅಬುಧಾಬಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಐದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಗಳು ಇಂದು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೆಹಲಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೋಝಿಕೋಡ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಜಾದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದಿಂದ ಕೋಝಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರೆಸ್​ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಡಚಣೆಗೆ ವಿಷಾದ: ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮರು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತವರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಇತ್ತ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸೇವೆ ನಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​​ಡೇಟ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
AIR INDIA
AIR INDIA EXPRESS
FLIGHTS TO MIDDLE EAST TODAY
IRAN WAR

